Türkiye Eskişehir'de sokak ortasında dehşet! Sevgilisini sokak ortasında dövdü

Eskişehir'de sokak ortasında dehşet! Sevgilisini sokak ortasında dövdü

Türkiye

Eskişehir'de sokak ortasında dehşet! Sevgilisini sokak ortasında dövdü

Eskişehir'de sokak ortasında sevgilisi ile birlikte yürüyen B.G. ile T.Y. arasında tartışma çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli T.Y.’nin sevgilisini dövdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

15 Ekim 2021, Cuma 11:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerine meydana geldi. T.Y. sevgilisi B.G. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı. T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı.


GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G.’nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.’nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görüldü.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Karikatür gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye 'Yeşil dönüşüme' liderlik eden ülke olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Metrobüste kör eden maske uyarısı! İstenen ceza belli oldu