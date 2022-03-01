Türkiye Eskişehir'de tırnak yiyen hırsız yakalandı

Eskişehir'de tırnak yiyen hırsız yakalandı

Türkiye

Eskişehir'de tırnak yiyen hırsız yakalandı

Eskişehir’de, 'tırnak yiyen hırsız' olarak gündeme gelen ve apartmandan inşaat malzemeleri çalan şüpheli şahıs yakalandı.

01 Mart 2022, Salı 10:54 Son Güncelleme:
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Eskişehir’de bir apartmandan inşaat malzemeleri çalan ve 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Taner T. (34), Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir’de bir apartmandan inşaat malzemeleri çalan ve 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Taner T. (34), Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheli Taner T., geçtiğimiz hafta bir apartmanda hırsızlık yaptığı esnada güvenlik kamerasına takılmıştı. Şüphelinin hırsızlık anında Tırnak yemesi dikkat çekmişti.

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