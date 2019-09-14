Eskişehir'de unutulmaz anlar Dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları" ile Türkiye’nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in yanı sıra yerli ve yabancı akrobasi pilotları, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"da izleyicileri büyüledi