Türkiye Eskişehir’de vahşet! Anne, baba ve çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir’de vahşet! Anne, baba ve çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

Türkiye

Eskişehir’de vahşet! Anne, baba ve çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir’de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

16 Şubat 2021, Salı 21:01 Son Güncelleme:
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Eskişehir'de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve Emel Tokkal çiftinden haber alamayan İzmir'deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu. Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesindeki bir apartmanın 5'nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulundu.

Soruşturma sürüyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk'un bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Evde Olay Yeri İnceleme ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, apartman çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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