Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, vaka sayısı 100 bin kişide geçen haftaya göre 1457,50 seviyesinden 732,5 azalarak 725’e indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 309,53'ten 97,57 artarak 407,1’e çıktı.

Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 769,03’ten 90,53 azarak 678,50 seviyesine düştü. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,8 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 83,9, Kütahya'da ise yüzde 79,6 oldu.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Bilecik'te azalan vakalar nedeniyle haritada yeşil alanların çoğaldığı gözlendi. Kütahya’da haritanın tamamı ‘çok yüksek risk’ anlamında gelen kırmızı renkle gösterildi.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)