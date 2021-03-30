Futbol Eskişehirspor'da koronavirüs sayısı 15'e yükseldi

Eskişehirspor'da koronavirüs sayısı 15'e yükseldi

Futbol

Eskişehirspor'da koronavirüs sayısı 15'e yükseldi

1.Lig takımlarından Eskişehirspor'da koronavirüs zinciri kırılamadı. İlk etapta 4 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanın virüse yakalandığı açıklanmıştı. Ancak son duruma göre 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 çalışanda virüs çıktı.

30 Mart 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1.Lig takımlarından Eskişehirspor'da 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelinin koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. Yani vakalar ile birlikte Eskişehirspor'da koronavirüs'e yakalanan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

Kulüpten yapılan duyuruda 4 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kırmızı Siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçler tarafımızdan takip edilmektedir" denildi.

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