Spor Toto 1.Lig takımlarından Eskişehirspor'da 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelinin koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. Yani vakalar ile birlikte Eskişehirspor'da koronavirüs'e yakalanan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

Kulüpten yapılan duyuruda 4 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kırmızı Siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçler tarafımızdan takip edilmektedir" denildi.