Eskişehirspor'da koronavirüs sayısı 15'e yükseldi
1.Lig takımlarından Eskişehirspor'da koronavirüs zinciri kırılamadı. İlk etapta 4 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanın virüse yakalandığı açıklanmıştı. Ancak son duruma göre 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 çalışanda virüs çıktı.
30 Mart 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Spor Toto 1.Lig takımlarından Eskişehirspor'da 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelinin koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. Yani vakalar ile birlikte Eskişehirspor'da koronavirüs'e yakalanan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.
Kulüpten yapılan duyuruda 4 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kırmızı Siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçler tarafımızdan takip edilmektedir" denildi.