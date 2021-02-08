Eskişehirspor’dan ESES Token ile finansal devrim

Son dönemde spor dünyasında örnekleri hızla artan blockchain iş birliklerine bir yenisi daha eklendi... Türkiye’nin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan ve büyük taraftar kitlesiyle Anadolu’nun en renkli temsilcilerinden olan Eskişehirspor bir ‘taraftar token’ projesi geliştirilmesi konusunda çalışmalara başladı. Blockchain teknolojileri konusunda Türkiye’nin öncü şirketlerinden Bodrum merkezli Bitci Teknoloji iş birliği ve blokchain uygulamaları alanında öncü kuruluşlardan ErkinŞahinöz Akademi’nin destekleriyle geliştirilen proje kapsamında üretilecek tokenların isminin ‘ESES Token’ olacağı açıklandı. Anlaşmayla ilgili resmi imzalar atılırken, ilk ESES Token satışlarının da önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

260 milyon token üretilecek

Proje, Türkiye’nin borsa ve ödeme platformuna entegre ilk yerli blockchain’i olan Bitci Chain üzerinde çalışacak. Bitci Chain ağı üzerinde toplam 260 milyon adet ESES Token üretilecek. Bu token’lar farklı fazlar halinde, projeye özel geliştirilecek aplikasyon ve Bitci.com üzerinden satışa sunulacak; söz konusu tokenların satışı Eskişehirspor için çok önemli bir finansal gelir sağlayacak.

Taraftarlara ne fayda sağlayacak?

ESES Token’a sahip olan bir taraftar ise, bu ürünleri oluşturulacak özel mobil aplikasyonda kendisine özel sunulacak kampanyalar için kullanabilecek; bu tokenlar sayesinde anketlerde oy verip kulübün belli konulardaki kararlarında söz sahibi olabilecek ya da sporcularla özel etkinliklere katılabilecek. Tüm bunların dışında, Bitci Teknoloji’nin sunduğu borsaya ve ödeme platformuna bağlı blockchain ağı sayesinde, söz konusu token’lar Bitci.com üzerinde aynı bir hisse senedi gibi günlük işlem görecek. Bununla birlikte, anlaşmanın ileri aşamalarında hayata geçecek uygulama kapsamında, elinde Karşıyaka Token’ı olan bir taraftar, söz konusu tokenları, perakendeden gıdaya, teknolojiden konaklamaya kadar BitciPay anlaşmalı tüm ürün ve hizmet alışverişlerinde kullanabilecek.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, “Kulübümüzün yaşadığı zorlu süreci geliştirdiğimiz projeler, iş birlikleri ve sponsorluklarla aşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Büyük Eskişehirspor taraftarının ve Eskişehirspor’a sempati duyanların bitci.com ile ortaklaşa yaptığımız bu projeye yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum” dedi.

Eskişehirspor Kulübü Projeler ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Asbaşkanı Özgür Marankoz ise “Gelişen teknolojiyle birlikte değişen ekonominin getirdiği yeniliklere ayak uydurmak adına Bitci.com ile uzun süredir yaptığımız çalışmalarda mutlu sona ulaşmanın sevinci içindeyiz. Kendilerine kulübümüze göstermiş oldukları ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz. Yakında pek çok farklı entegrasyon ile taraftarımızın kullanımına sunacağımız uygulama sayesinde Eses Token projesinin kulübümüze ciddi bir finansal destek yaratacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Blockchain dünya ekonomisinin geleceği"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, Türk futbolunda çok önemli bir yeri olan Eskişehirspor ile böylesine önemli bir projeyi geliştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Dünya ekonomisinin geleceği olarak gördüğümüz blockchain teknolojileri bugün spor kulüplerinin de yakında takip ettiği alanların başında geliyor. Ülkemizde de bu alandaki farkındalığın gittikçe arttığını görüyoruz. Bunun için spor kulüplerimizin yöneticilerinin de ortaya koyduğu vizyon çok önemli. Bu kapsamda Eskişehirspor Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören başta olmak üzere bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diğer yandan blokchain uygulamaları konusunda öncü kuruluşlardan ErkinŞahinöz Akademi’nin de söz konusu projenin hayata geçmesinde çok önemli katkıları var. Kendilerine de teşekkür ediyoruz” dedi.



