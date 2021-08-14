Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak’ta meydana geldi. Selman Çiftkanatlı yönetimindeki 26 AEH 323 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek S.Ç.’nin kullandığı 26 EBB 106 plakalı şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çiftkanatlı ve Nazar Gülhan, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Selman Çiftkanatlı’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİRSPOR’DAN AÇIKLAMA

Eskişehirspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Selman Çiftkanatlı bugün arkadaşı Nazar Gülhan ile birlikte trafik kazası geçirmiştir. Nazar Gülhan´ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhan´a Allah´tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlı´ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

DHA