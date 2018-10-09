Salı günleri yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 110. bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni bölümde Ateş'in ihanetiyle İdris çatışmada kendini buluyor. Davut yeğenini korumanın derdinde ve hayatı içinse endişe içerisinde... Alparslan, ihaneti öğreniyor fakat isim henüz zikredilmiş değil. İzzet endişeli ve Muzi'ye suikastlardan rahatsız olduğunu belirtiyor. Fakat Muzi'nin durmaya hiç de niyeti yok. İzzet'in Muzi ile işbirliği yaptığını öğrenen Hızır, son sözünü söylüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.