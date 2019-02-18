Esşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 125. bölümü salı akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Ömür Façalı'nın Hariye Ana'nın karşısına çıkmasıyla herkes şaşkına dönüyor. Façalılar masadan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle işlerini başkalarına yaptırmak peşinde... Çakırbeyliler de bu durumun farkında ve açık gözlüyor.

İlyas ise Façalıların işini bitirmek için harekete geçiyor. İlyas'ın "O sokaklar dediğiniz kimlerse, temizleyeceğim. Ondan sonra o Façalıların hepsini öldürmek için oturacağım o masaya!" sözleri ise yeni bölüme damga vuracağa benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.