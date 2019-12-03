"Kimse benim ablama göz koyamaz"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm oldukça heyecanlı ve aksiyon dolu sahneler ile ekranlarda olacak. Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razı olacaklar.

Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri temizlemek zorunda kalan Tufan ise her gün daha çok tehlikeye batacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm özeti





Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır.

Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Dizinin konusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde; Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Aksiyon, heyecan dolu sahneleriyle her hafta yeni bölümü sonra son bölüm fragmanı merakla beklenen dizi bu hafta 150. bölüm ile ekranlarda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı ne zaman yayında olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.