Senaryo gereği Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı 'Hızır Çakırbeyli' karakterinin baş düşmanı olan Engin Benli’nin hayat verdiği 'Yaman Kokmaz' karakteri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde dengeleri değiştirdi.

Her bölüm replikleri ve yaptıkları ile izleyici tarafından en sevilmeyen adamı olan Yaman Korkmaz kısa sürede masaya oturmayı başardı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk kariyerine bir çok televizyon dizisi ve sinema filmi sığdıran ünlü oyuncu Engin Benli, Kanıt dizisinin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile hafızalarda yer etti.

Dizide silah kaçakçılığından başlayarak kirli işler ağını yöneten Yaman Korkmaz karakterini canlandıran Engin Benli, "Bana yazılan rolü canlandırıyorum. Kötü bir adamı oynuyorum. Sokakta aldığım tepkilerden çıkardığım sonuç, insanlar kötü karakteri de sevebiliyor. Kısa sürede dizinin en sevilmeyen karakteri oldum” dedi.





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