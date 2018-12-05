Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 118. bölümü yine nefes kesti. Tuncay ve Adamları, Hızır ile Alparslan'ı rehin aldı. İlyas kardeşi ve abisinin izini sürerken muhteşem bir operasyonla her ikisini de kurtardı. Hızır'ın sözlerini dikkate almayan Sultan ise pompalıyla Hızır tarafından vuruldu. Şimdi Çakırbeyliler kendileriyle kim anlaşmak istiyorsa tek tek işlerini bitirecekler. Öte yandan dizinin yeni bölümünün ise haftaya pazartesi yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can güvenliği kalmadı!

Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır. Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.