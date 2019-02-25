Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 126. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ömür Façalı, İlyas'la yakınlık kurmak istiyor. İlyas şaşkın bir şekilde Ömür'ü dinlerken Behzat bu duruma fitil oluyor.

Hem Çakırbeyliler hem de Façalılar için yeni bir düşman doğuyor. Zeki adındaki yeni düşman masanın tek hakimi olmak isterken "Ya dediklerimi yaparsınız ya da hepiniz ölürsünüz!" tehdidini savurduktan sonra işe koyuluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır. Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar. Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir. Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır. İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.