Salı günleri seyirciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 118. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde depoların boşaltılması İzzet ve adamlarını feci şekilde rahatsız ediyor. Tuncay üstlerine karşı mahcup durumda ve Alparslan ve Hızır'a bedel ödetmek istiyor. Ünal Hızır'ı uyarsa da ekip düğmeye bastı. İlyas ise abisi ve kardeşini bulmak için harekete geçiyor. Bakalım Çakırbeyliler bu durumdan nasıl sıyrılacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır. Bir yandan Ateş'e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay'ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Tüm bunların tek gecede halledilmesi ise neredeyse imkansızdır.