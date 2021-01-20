Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. 4 gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra normal servise çıkarılırken, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.

Sağ tarafına felç indi

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.

Senaryo revize edildi

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece EDHO'nun 179. bölümünde Hayriye Çakırbeyli'ye veda edildi.

Sosyal medyada ne dediler?

Tanrım şifa versin ve Sabina Hanım’a çok çok geçmiş olsun. Umarım sağlığına en kısa zamanda kavuşur, tanrım ona yardımcı olsun.

Boğazım düğümlendi. Artık ev sahnelerinde hep boşluk olacak. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle #SabinaToziya

Biz izlerken kahrolduk sevgili Sabina Toziya, gerçek hayatta sağlığına kavuşman dileğiyle...

Senin için izlerdim diziyi. Allah acil şifalar versin. #sabinatoziya

Hepimizin Hayriye anası, değerli ve saygı değer oyuncu Sabina Toziya hanımefendiye yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Dualarımız seninle olsun. #hayriyeana #edho

Şu ana kadarki izlediğim abartısız en iyi vedaydı. Oyuncular gerçekten duyguyu tam anlamıyla hissettirdiler, helal olsun hepsine.

Zamansız ölümler vardır ya, işte bu akşam #edho da öyle oldu, Sabina Toziya (Hayriye Ana) hem dizide hem de gerçek hayatta aldığımız haber bizi üzmüştür.. Sabina Toziya geçmiş olsun dileklerimizle.

Hayriya Ana içimizi yaktınız.. Sabina Toziya'ya Allah acil şifalar versin inşallah.

Kıymetli Sabina Toziya yokluğunuz hissedilecek. Elinize emeğinize sağlık.

Çok geçmiş olsun Sabina Toziya, tez zamanda sağlığına kavuşursun inşallah.

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