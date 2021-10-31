Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında flaş gelişme

Her salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bir süredir biteceği sosyal medyada konuşuluyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni yayın döneminde nasıl bir yol izleyeceği ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri tarafından merak ediliyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapma dedikoduları gerçek çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fenomenlerine adeta büyük bir yıkım yaşattı.

İşte Oktay Kaynarca’nın o paylaşımı…



