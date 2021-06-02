Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sosyal medyaya damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sosyal medyaya damga vurdu

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sosyal medyaya damga vurdu

atv ekranlarının uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne İlyas ile Ömür’ün barışması ve azılı düşman Rado’ya yapılan baskın damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm salı akşamı ekrana gelirken günün en çok izlenen yapımı oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar 197. bölüm ile ilgili detaylar...

02 Haziran 2021, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölümü sonrasında salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne İlyas ile Ömür’ün barışması ve Rado’ya yapılan baskın damga vurdu.

Uzun zamandır araları bozuk olan İlyas ve Ömür konuşarak aralarındaki buzları erittiler. Birbirlerinden af dileyen ikilinin duygu dolu anları izleyicilerin içini ısıttı.

Dizinin final sahnesinde ise Behzat ve İlyas azılı düşmanları Rado'nun evine baskın düzenlediler. Rado'yu ele geçiren ikili onun hakkında ne karar alacak? Rado'nun akıbeti ne olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm özeti

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

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