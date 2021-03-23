Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edecek

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edecek

ATV ekranlarının dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarını üzecek. Bir süredir yaprak dökümünün devam ettiği dizi yine bir veda ile gündeme geldi.

23 Mart 2021, Salı 21:05 Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a, Ceylan karakteri ile katılan ve dizinin sevilen isimlerinden biri haline Sanem Çelik, kadrodan ayrıldı. Sevilen oyuncu, gelecek bölümlerden itibaren dizide yer almayacak.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kadronun önemli isimlerinden Sanem Çelik veda edecek. Ceylan karakterine hayat veren Çelik, gelecek bölümlerden itibaren dizide olmayacak.

Diziyi takip edenler Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in Hızır'ı korumak isterken canından olacağı yönünde yorumlar yapılıyor. EDHO 187. bölüm fragmanında ise Hızır'ın sözlerine, 'Ben Meryem değilim, Meryem öldü' şeklinde karşılık veren Ceylan'ın, bu iddiaya gönderme yapmış olabileceği düşünülüyor. Bu gelişme ile gündeme bomba gibi düşen 45 yaşındaki başarılı oyuncu hayranları tarafından yakın takipte.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edecek! Atv'de 6 sezondur ekranlara gelen dizide Sanem Çelik, daha önce de rol almış ancak bir dönem ara vermişti. Çelik, Ceylan karakteri ile yer aldığı diziye yakın zamanda yine veda edeceğini iddia eden gazeteci Birsen Altuntaş, kafaları karıştırdı.


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