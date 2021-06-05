Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım gibi ünlü oyuncuların kadroda yer aldığı Eşkıya filmi, Türk sinemasında ayrı bir yere sahip. Özellikle sinema sektörünün çöküş yaşadığı bir dönemin ardından 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olma özelliğini elinde tutan Eşkıya, Cudi dağından İstanbul sokaklarına kadar pek çok farklı mekanda çekildi…

EŞKIYA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1996 yılında çekilen Eşkıya filminin kimi sahneler Cudi dağında çekilmiştir. Hapistan çıkan Baran’ın köyüne döndüğü sahneler Şanlıurfa’da çekilirken, asıl hikayenin yaşandığı bölümlere ise İstanbul'da Haydarpaşa, Beyoğlu ve Tarlabaşı semtleri ev sahipliği yapmıştır.

EŞKIYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

35 yıl önce bir grup eşkıya, jandarma tarafından Cudi dağlarında yakalanır. Baran haricinde bu eşkıyaların hepsi ya hesaplaşmalardan ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirir. Baran yıllar sonra hapisten çıkar ve köyüne döner. Ancak, doğduğu toprakların baraj suları altında kaldığını görür. Baran köyündeyken hayatının seyrini değiştiren sırrı öğrenir. Hapse girmesine en yakın arkadaşı Berfo'nun ihaneti sebep olmuştur. Baran’nın arkadaşı, Berfo Baran’ın çocukluk aşkı Keje’yi de alarak İstanbul’a kaçmıştır. Eşkıya, İstanbul'a giderek Berfo ve Keje’yi bulmaya karar verir. Trenle İstanbul'a giderken, Beyoğlu’nun arka sokaklarında büyümüş, kumarhane, pavyon ve uyuşturucu dünyasını yakından tanıyan Cumali isimli bir genç ile tanışır. Cumali sayesinde, Tarlabaşı'nda bir otele yerleşen Baran, Berfo'nun izini sürmeye başlar. Fakat bu sırada Cumali’nin karıştığı karanlık dünyanın da ortasına düşmüştür.

EŞKIYA FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Baran: Şener Şen

Cumali: Uğur Yücel

Berfo: Kamran Usluer

Emel: Yeşim Salkım

Keje: Sermin Hürmeriç

Sedat: Özkan Uğur