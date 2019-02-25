Eskort sitesinden buldu, parayı taksitle gönderdi dolandırıldı!

Eskişehir'de yaşayan İ.K., bir eskort sitesi üzerinden tanıştığı kadın ile cep telefonu aracılığıyla mesajlaşarak ilişki için 4 bin TL'ye anlaştı. Kadın, pazarcılılık yaparak geçimini sağlayan İ.K.'ye parayı, verdiği banka hesap numarasına yatırmasını söyledi.

4 BİN LİRAYI YOLLADI

İ.K. de Arifiye Mahallesi, Köprübaşı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinden 4 bin TL'yi verilen hesap numarasına taksitler halinde gönderdi. Paranın tamamlanmasının ardından İ.K., randevu için verilen adrese geldi.

BEKLEDİĞİ KADIN GELMEDİ

Saatlerce beklediği kadın ise gelmedi. İ.K., kadının cep telefonunun da kapalı olması üzerine dolandırıldığını anladı. Polise gidip, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ancak bir süre sonra telefon numarası ve banka hesap numarasını da verdiği kadına karşı şikayetinden vazgeçti. Polisin başlattığı soruşturma ise sürüyor.