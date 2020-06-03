Etkinlik Rehberi Eşleştirme oyunu

Eşleştirme oyunu

Etkinlik Rehberi

Eşleştirme oyunu

Evde çocuğunuzla geçirdiğiniz vakti hem eğlenceli hem de eğitici hale getirmek istiyorsanız eşleştirme oyunu tam size göre olacaktır.

03 Haziran 2020, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Eşleştirme oyunu, çocuğunuzun hangi hijyen araçlarını vücudun hangi bölgesinde kullanması gerektiğini öğreten bir oyun. 

Gerekli malzemeler

  • Karton
  • Kalem
  • Boya
  • Makas

Eşleştirme oyunu için kartonu 10 cm x 10 cm şeklinde kesin. Üzerlerinde diş fırçası, sabun, şampuan, tarak, tırnak makası gibi araçlar çizin. Daha sonra bu araçların kullanıldığı saç, tırnak, ağız, el gibi organları çizin. Eğlenceli hale getirmek için birlikte boyayın. Boyama işlemi bitince çocuğunuzdan kartları eşleştirmesini isteyin.

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