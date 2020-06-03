Eşleştirme oyunu, çocuğunuzun hangi hijyen araçlarını vücudun hangi bölgesinde kullanması gerektiğini öğreten bir oyun.

Gerekli malzemeler

Karton

Kalem

Boya

Makas

Eşleştirme oyunu için kartonu 10 cm x 10 cm şeklinde kesin. Üzerlerinde diş fırçası, sabun, şampuan, tarak, tırnak makası gibi araçlar çizin. Daha sonra bu araçların kullanıldığı saç, tırnak, ağız, el gibi organları çizin. Eğlenceli hale getirmek için birlikte boyayın. Boyama işlemi bitince çocuğunuzdan kartları eşleştirmesini isteyin.



