Eşli kapaklar (Oyun)
Bu oyunla birlikte çocuklar hem nesneleri renklerine göre eşlemeyi öğrenir hem de ince motor gelişimlerini destekler. Yaş arttıkça oyuna daha çok yönerge ekleyebilirsiniz. 2-4 Yaş
18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Renkli kapaklar
- Cırt cırt
NASIL OYNANIR?
Kapakları renklerine göre eşleyin ve yüzeylerine cırt cırt yapıştırın. Çocuğunuzdan kapakları ayırmasını ve tekrar renklerine göre yapıştırmasını isteyin. Oyunu daha hareketli bir hale getirmek için müzikten yardım alabilirsiniz. Müzik durana kadar en çok kapak eşleyenin kazandığı bir oyun tasarlayabilirsiniz.