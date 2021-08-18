Eşli kapaklar (Oyun)

MALZEMELER

Renkli kapaklar

Cırt cırt

NASIL OYNANIR?

Kapakları renklerine göre eşleyin ve yüzeylerine cırt cırt yapıştırın. Çocuğunuzdan kapakları ayırmasını ve tekrar renklerine göre yapıştırmasını isteyin. Oyunu daha hareketli bir hale getirmek için müzikten yardım alabilirsiniz. Müzik durana kadar en çok kapak eşleyenin kazandığı bir oyun tasarlayabilirsiniz.



