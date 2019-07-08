Esma 4 gündür kayıp

Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.

Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.

DHA