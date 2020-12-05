Esma isminin anlamı genç anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Son dönemlerde çok fazla duyulan isimlerden biri haline gelen Esma isminin anlamı anne ve babalar tarafından merak edilmeye başladı. Pembe renge yakın olan ve kökeni Arapçadan gelen Esma isminin anlamını araştırdık. ''Esma isminin anlamı nedir?'' ‘’Esma ne demek?’ sorularına isim analizimiz…

Esma isminin anlamı nedir?

1. Arapça "İsim" Sözcüğünün çoğul halidir, isimler, adlar.

2. Etkileyici, yaptırıcı

3. Kader, nasip, talih

4. İsimler, namlar, adlar

5. Cilveli, çok güzel demektir.

6. Kulaklar, İşitme. - Esmaül-Hüsna: Allahın Güzel İsimleri. - Hz. Esma: Hz. Ebu Bekirin Kızı, Hz. Aişenin ablasıdır.

7. Kuran-ı Kerim’de geçer (Araf 180)

Cinsiyeti: Kız

Kökeni: Arapça

Esma en çok kullanılan 79. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 39. isimdir.

İşkolik insanlardır, onlar için eğlenceden ziyade öncelikle iş gelir. Bu yüzden girdikleri ortama hemen ayak uyduramazlar. Kendilerini mesleklerine adamış insanlardır ve zamanı boşa geçirmeyi hiç sevmezler. Özel hayatlarında aceleci değil yavaş adımlar ile hareket ederler. Genellikle soğukkanlı bir yapıdadırlar.







