Türkiye Esmanur Çakmak olayında flaş gelişme! İntihar etmemiş, annesi boğarak öldürmüş

Esmanur Çakmak olayında flaş gelişme! İntihar etmemiş, annesi boğarak öldürmüş

Türkiye

Esmanur Çakmak olayında flaş gelişme! İntihar etmemiş, annesi boğarak öldürmüş

Ankara'nın Mamak ilçesinde, ailesinin kendisini iple asarak yaşamına son verdiğini belirttiği lise öğrencisi Esmanur Çakmak'ı (18) annesi Hamide Çakmak'ın boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden anne Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ocak 2022, Pazar 20:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi. Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esmanur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba Y.Ç. gözaltına alındı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çiftin emniyetteki ifadesinde Esmanur'un annesi Hamide Çakmak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne Çakmak, tartışma sonucu Esmanur'u boğarak öldürdüğünü, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak kızının iple kendini astığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Baba Y.Ç. ise olay sırasında evde olmadığını, eşinin telefonda bilgi vermesi üzerine eve geldiğini söylediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Y.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hamide Çakmak tutuklandı. Esmanur Çakmak'ın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.

ANKARA, (DHA

İlgili Haberler
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı: 3 gün boyunca sürecek23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER THY duyurdu! 31 uçuş iptal edildi