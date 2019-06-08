Esmeray, ‘Gel Tezkere’ ve ‘Unutama Beni’ ile yıllarca dillerden düşmedi. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Esmeray internette merak ediliyor. Esmeray kimdir? İşte detaylar…

ESMERAY KİMDİR?

Esmeray Diriker 1950'de İstanbul Emirgan'da doğdu. Ataları Fas asıllıydı. 1960 yılında, Emirgan Ortaokulu’nu bırakarak, İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi ve Çocuk Bölümü'nde ilk defa sahneye çıktı.

1965‘te özel tiyatrolara geçti ve ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda ‘‘Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu’’ oyununda oynadı. Daha sonra Avni Dilligil, Özlem Taşdelenler, Sezer Sezin Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. 1974 yılında Muammer Karaca ile oynadıkları ‘‘Mart Bakanı’’ adlı oyunla tiyatrolara veda etti. Esmeray'ın evi müzik doluydu. Klasik, caz, blues ve Türk sanat müziği.

Bu arada sinemada ‘‘Sev Kardeşim’’ ve ‘‘Zilli Nazife’’ adlı filmlerde rol aldı. Müziğe, Neriman Altındağ Tüfekçi'nin korosunda amatör olarak başladı. 1974 yılında, Kim Bunlar topluluğunun solistliğini yaparken, toplulukla birlikte çıkardıkları ‘‘Kim Bunlar’’ adlı plakta seslendirdiği ‘‘100 Kerre 1000 Kerre’’ adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atmış oldu. 1974'te düzenlenen ‘‘1. Toplu İğne Beste Yarışması’’nda, eşi Şemi Diriker'in (Bestelerine Erol Tanır imzasını atardı) bestesi olan ‘‘Unutama Beni’’ ile aldığı birincilikle adını duyurdu.

Aynı yıl profesyonel olarak Küçük Bebek Belediye Gazinosu'nda sahneye çıktı. Çok sevilen ‘‘Unutama Beni’’ TRT Denetimi'ne takıldı. 1977 yılında yaptığı ‘‘Gel Tezkere’’ plağıyla ikinci büyük çıkışını yaptı. 9 adet 45'lik, 4 adet LP ve 1 adet kaset (Kağıt Mendil) çalışması yapan Esmeray, 1986'da profesyonel sahne çalışmalarına son verdi. Son olarak 1995 yılında Nedim Saban Tiyatrosu'nda ‘‘Oscar’’ adlı oyun ile tekrar tiyatroya döndü. 2000’de ‘‘Hep Aynı Yaygara’’da rol aldı. ‘‘Eski Dostlar’’ albümüyle tekrar müzik çalışmalarına hız veren Esmeray, ayrıca TV dizilerinde oyunculuk da yaptı. Esmeray, 2002 yılında girdiği komadan çıkamayarak 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.



