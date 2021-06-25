Türkiye Esnaf arkadaşlarına meydan okudu, 2 kişiyi yaraladı

Esnaf arkadaşlarına meydan okudu, 2 kişiyi yaraladı

Türkiye

Esnaf arkadaşlarına meydan okudu, 2 kişiyi yaraladı

İstanbul Fatih'te esnaf Kerim Öztürk bir anda çarşı ortasında kollarını açarak esnaf arkadaşlarına meydan okudu. Tükürdüğü esnaf arkadaşlarının da tartışmaya dahil olmasıyla Öztürk belinden çıkardığı silah ile 2 kişiyi yaraladı.

25 Haziran 2021, Cuma 10:33 Son Güncelleme:
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Olay, Beyazıt Bakırcılar Çarşısı'nda önceki akşam yaşandı. Esnaf olduğu çarşıda Kerim Öztürk, bir anda kollarını açarak, esnaf komşuları Mustafa K. ve Ferhat G.'ye meydan okuyup, onlara doğru tükürdü. Bunun ürerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında Kerim Öztürk, belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Mustafa K. karnından, Ferhat G. ise kolundan yaralandı. Merminin kolunu sıyırmasıyla hafif yaralanan Ferhat G.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, karnından yaralanan Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Kerim Öztürk'ü gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayda kolundan yaralanan Ferhat G., "Dün akşam otururken geldi, tükürdü ve küfretmeye başladı. Sonra silahıyla ateş etmeye başladı. Ben kendimi son anda içeri attım. Daha sonra yukarı çıkıp, yukarıdan ateş etmeye başladı. İlk sıktığında kurşun kolumu sıyırdı" dedi.

"HANEYE TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI"

Görgü tanıklarından Ramazan Korkular, "Buraya gelip oturan iki arkadaşın önüne tükürüp, onları tahrik ediyor. Dükkanın önüne geçerek, haneye tecavüz yaptırmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar dükkana girmeyip, neden küfür ettiğini soruyor. Ondan sonra o saldırmaya başlayınca diğer arkadaşlar da saldırıyor. Sonra belindeki silahla ateş ediyor ve yukarı çıkıp sağa sola sıkmaya devam ediyor. İki yaralı var. Biri karnından diğeri kolundan yaralanıyor" diye konuştu.

Yaralananların yeğenleri olduğunu söyleyen Zeki Yeşildağ, "Benim yeğenlerim burada oturuyordu. Gelip yeğenlerimin önüne tükürüp, tahrik ediyor. Sonra tartışma çıkınca belindeki ruhsatlı silahla 4 el ateş ediyor ve yeğenlerimi yaralıyor" dedi.

Çarşının ortasına gelen Kerim Öztürk'ün esnaf komşularına meydan okuması, çıkan yumruklu kavga ve Öztürk'ün silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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