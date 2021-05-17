Esnaf borcunun yıl sonuna ertelenmesini istiyor

Kademeli normalleşme kapsamında lokontaların yine gel-al ve paket servise devam edeceği, kırathane, kafe gibi bazı esnafın da faaliyetlerine ara vermeyi sürdüreceği bildirildi. Bunun üzerine yazılı bir açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yılsonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi.

KDV VE ÖTV’SİZ AKARYAKIT

Esnafın kapanmaya değil açılmaya ihtiyacı olduğunu belirten Bendivi Palandöken, “14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil. Şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması var. Bu esnafımıza da Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) arındırılmış Bendevi Palandöken ticari akaryakıt verilmeli” dedi.



