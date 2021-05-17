Ekonomi Esnaf borcunun yıl sonuna ertelenmesini istiyor

Esnaf borcunun yıl sonuna ertelenmesini istiyor

Ekonomi

Esnaf borcunun yıl sonuna ertelenmesini istiyor

Koronavirüs önlemleri doğrultusunda 17 günlük tam kapanma süreci bugün sona erdi.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Kademeli normalleşme kapsamında lokontaların yine gel-al ve paket servise devam edeceği, kırathane, kafe gibi bazı esnafın da faaliyetlerine ara vermeyi sürdüreceği bildirildi. Bunun üzerine yazılı bir açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yılsonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi.

KDV VE ÖTV’SİZ AKARYAKIT

Esnafın kapanmaya değil açılmaya ihtiyacı olduğunu belirten Bendivi Palandöken, “14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil. Şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması var. Bu esnafımıza da Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) arındırılmış Bendevi Palandöken ticari akaryakıt verilmeli” dedi.

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