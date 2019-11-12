Esnaf isyan etti: 'POS' doğrusu

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, 16 Ekim’de esnafın tepki gösterdiği yüksek POS cihazı komisyon oranlarına tavan getirmişti.

Uygulama 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girmişti. Buna göre; bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranı, en fazla yüzde 1.6 olabilecek.

Daha önce bu oranı bankalar serbestçe belirleyebiliyor ve komisyonlar yüzde 3-4’lere kadar çıkabiliyordu. İşletmeler (esnaf) satışları karşılığında elde ettikleri işlem tutarını bankalara kırdırarak, ertesi gün hesabına yansıtılmasını sağlıyordu.

Yüzde 20 zam geldi

Bunun da yıllık maliyeti yüzde 30’ları buluyordu. Komisyon ödemek istemeyenler ise 15, 30 ya da 45 gün beklemek durumunda kalıyordu.

Düzenlemeyle bunun önüne geçilirken, bu tutarın işletmenin kasasında kalması sağlandı. İşletme bunu sermaye olarak kullanacak ya da yeni yatırımlar yapacak. Rakamlar küçük gibi görünse de toplam tutar olarak baktığımızda milyarlarca lirayı buluyor. Bankalar düşen komisyon gelirini kapatmak için bu sefer POS kullanım ücretine yüzde 20 zam yaptı. Aylık hizmet bedeli 40-50 lira civarındayken, zamla birlikte 50-60 liraya yükseldi.

(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken: Bankalar ekmediğini biçiyor

POS kullanım ücretlerine yapılan zamların geri alınması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, şöyle dedi:

“Enflasyon düşerken, faiz oranları düşerken POS kullanım ücretlerine zam yapılması, bankaların ekmediği yeri biçmesi demektir. POS cihazı, zaten esnafımızın ücretini vererek satın aldığı cihaz. Dolayısıyla kendisine ait. Bundan yüksek kullanım ücretleri alırken bir de üzerine zam yapılması haksızlık.”