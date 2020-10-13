Esnaf ve KOBİ’ler için ilk ön ödemeli sadakat kart tanıtıldı

Tam Faktoring’in elektronik para kuruluşu Papara ile birlikte hayata geçirdiği Tam Faktoring Papara Card’ın, Tam Faktoring’in sayısı 100 bine ulaşan, ağırlıklı esnaf ve KOBİ’lerden oluşan müşteri portföyüne özel olarak geliştirildiği açıklandı. Kart, ücretsiz ve aidatsız olarak sahip olunacak bir ön ödemeli sadakat kartı olarak tanıtıldı.

Tam Faktoring’in tüm müşterileri bu karta sahip olabilecek ve avantajlarından yararlanabilecekler. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz tüm kampanya ve avantajlardan müşterilerimizi yararlandırmak arzusundayız. Esnaf ve KOBİ’lerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ve alternatif hizmetlerimiz devam edecek. Tam Faktoring Papara Card’ı, müşterilerimizin katma değerli hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlayacak önemli bir araç olarak konumlandırdık. Yaptığımız iş birliğinin, sektöre ve müşterilerimize değer katacağımıza yürekten inanıyoruz.”

Papara’nın Kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı ise ”Papara, tüm finansal işlemlerin özgürce gerçekleştirildiği, kullanıcı odaklı çözümleri olan bir finansal teknoloji kuruluşudur. Kullanıcılar, Papara’da zaman kısıtlaması olmadan 7/24 ücretsiz ve anında işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tam Faktoring ile yaptığımız iş birliği ile esnaf ve KOBİ’lerin de bu avantajlardan yararlanmalarını istiyoruz. Tam Faktoring Papara Card ile tüm müşteriler kazançlı bir finansal deneyim yaşayacak” dedi.







