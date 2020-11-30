Esnafa destek halka şifa paketi

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kadın kooperatiflerinin serada üreteceği ve ilçe esnaflardan alınacak ürünler hazırlanarak paketlenerek halka ulaştırılacak. Bu sayede vatandaşın bağışıklık sistemi güçlenirken, pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafa can suyu olacak. Öte yandan sağlık paketi isteyen vatandaşlar ALO 153 üzerinden talepte bulunabilecek.





“Doğal aşı ve ilaç burada”





Fatma Şahin, Gaziantep mutfağının lezzetinin güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzetler olduğunu kayderek, “Bugün burada görmüş olduğunuz ürünlerde güneşten, topraktan gelen lezzetler var. İnsanlık tarihi kadar eski bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Beşeri sermaye, Ahilik Kültürü ve medeniyet birleştiği zaman tüm dünyanın da kabul ettiği ‘Gaziantep Mutfağı Lezzetin Başkenti’ ortaya çıkıyor ama artık ‘Şifanın da Başkentiyiz’. Şifanın başkenti olan ürünleri üreten ekibin bugün parçasıyız. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, küresel bir sorunla karşı karşıyayız, ulusal bir mücadele var.





Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü sağlık altyapısı, güçlü koordinasyon ve güçlü dayanışma ruhuyla bu süreçten en az zararla çıkmaya çalışıyoruz. Bizi biz yapan en temel şey dayanışma, koordinasyon, büyük millet, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma. Bilim Kurulu ‘Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun’ diyor. İmmün sistemini güçlü tutmak için 4 formülden bahsediliyor. Birincisi C vitamini, ikincisi D vitamini, üçüncüsü magnezyum, dördüncüsü ise çinko. Bunu ben söylemiyorum bunu Mehmet Öz, Osman Müftüoğlu söylüyor. Dolayısıyla C vitamini, D vitamini, çinko ve magnezyum burada; doğal aşı ve doğal ilaç. İşte tam o yüzden esnafımızla ilgili geçen hafta genelgede alınan bir kararla kapatılan iş yerleri için çalışma başlattık. İlk kararımızı aldık ve kapatılan iş yerlerinin mesken sularında indirime gittik” dedi.





“Bu işin bütçesine bakmayacağız”





Şahin şöyle devam etti: “Zamanın ruhu ve şifanın kaynağı olan bugün çıkarttığınız ikinci kararla ‘Sosyal Destek Sistemimizi’ açıklıyoruz. Yetim, yoksul, muhtaç, hastalara kapı kapı bunların hepsini dağıtacağız. Nizip’in ve Karkamış’ın nanesini, Şahinbey ve Şehitkamil’in sumak ile kekik gibi tüm ilçelerimizdeki ürünleri üreticiden ve kendi seramızdakileri alacağız dağıtacağız. Bu ürünler benim toprağımda çıkıyor. Ben üretiyorum şimdi de dağıtıyorum. Bunun adı ‘Esnafa Destek Halka Şifa Paketi’. Bütün ürünleri topluyoruz, şifa paketi oluşturuyoruz. Gaziantep’in girilmedik sokağı kalmayacak, elden teslim edeceğiz. Kim hastayım derse bize başvuracak, bu işin bütçesine bakmayacağız. Esnafa verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de bağışıklık sistemimiz kuvvetlenecek.” Vücut direncini artıracak ürünler öncelikli olarak hastası olan evlere dağıtılacak. Vücut direncini artıracak ürünler öncelikli olarak hastası olan evlere dağıtılacak. Vücut direncini artıracak ürünler öncelikli olarak hastası olan evlere dağıtılacak.