Esnafa faiz indirimli kredi fırsatı

Yüzde 50 indirim oranı, yok olmayla karşı karşıya kalan el dokuma ve bakır işlemeciliği gibi işleri yapan esnaflarda yüzde 100’e çıkıyor. Yani sıfır faiz. İndirim, bakiyesi 2021 yılına devreden kredilere de uygulanacak. Uygulama, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olacak bir yıllık bir kredi desteğini kapsıyor.

Başka kimlere var?

Ayrıca esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Bu desteklerden son 1 yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

Gençlere daha fazla imkan

Tüm bu desteklerle beraber Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara da 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültüre ve sanatsal değeri olan faaliyetlerde bulunanlara sunulan yüzde 100 indirimli faiz desteğinden ise ancak ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ olan yararlanabilecek.



