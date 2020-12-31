Esnafa hibe ve kira desteğinde başvuru zamanı

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olacak bu desteklerle ilgili başvurular başladı. Ticaret Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamaya göre; başvuru için 10 gün süre tanınacak. Bu süre 8 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

TC kimlik numarasıyla

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular şu şekilde yapılabilecek:

TC kimlik numarasının son hanesi,

’0’ olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,

’2’ olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,

’4’ olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,

’6’ olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,

’8’ olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek.

4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Kimler yararlanacak?

Basit usüle tabi 806 bin 871 esnaf ile kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnaf yani toplamda 1 milyon 239 bin 438 kişi, 1.000 liralık destekten yararlanacak. Hibe desteklerden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi küçük esnaf faydalanacak. Kira yardımını da ‘basit usüle tabi’ bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.

Otomatik olarak hesaplara yatacak

Başvuru sonuçları, destek başvuruları tamamlandıktan sonra ‘turkiye.gov.tr’ adresinden açıklanacak. Yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek hak sahiplerine ödemeler, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak. Konuya ilişkin tüm süreçler, ‘turkiye.gov.tr’ adresi üzerinden yürütülecek.

Ödeme 3 ay sürecek

Büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği sağlanacak. Ayrıca küçük esnafa ayda 1.000 lira karşılıksız nakdi destek ödenecek. Ödeme 3 ay sürecek. Bir esnafa ödenecek toplam destek 5.250 lirayı bulacak.



