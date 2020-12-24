Esnafa hibe ve kira desteğinde kriterler

1 milyon 239 bin esnafa, 3 ay boyunca hibe ve kira desteği olmak üzere toplamda 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olacak bu desteklerle ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tedbiren etkilenen

Karara göre; esnafa doğrudan 3 ay boyunca 1.000 liralık karşılıksız gelir kaybı desteği (hibe) verilecek.

Hibeden şu şartları taşıyanlar yararlanacak:

14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla; esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,

Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler.

3 ayda 2.250 lira

Hibeye ek olarak küçük esnaf ve sanatkarlara kira desteği de sağlanacak. Destekten yararlanan kişilerden işyeri kira olanlara 3 ay ödenmek üzere büyükşehirlerde faaliyet gösterenlere 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği sağlanacak. Işyeri kira bedelinin kira destek tutarının altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Ocakta başlayacak

Hibe desteklerden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Öte yandan desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğ de önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Ticaret Bakanlığı, başvuru sürecini ve detayları ayrıca paylaşacak. Bu süreçle birlikte ödemelerin ocak ayı itibarıyla yapılması planlanıyor.

Yıllık hasılat belirleyici

Yardımda ‘ticari kazançları basit usulde tespit edilenler’ şartı dikkat çekiyor. Bu teknik konuyu açmakta fayda var. Basit usulde vergiye tabi esnaf kriteri için farklı detaylar bulunuyor.

Bunlardan biri yıllık hasılat. Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 70 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor. Alım-satımı ve üretim işi yapan esnaf da bir yıl içinde 140 bin liraya kadar ürün alıp 220 bin liraya kadar hasılat yapıyorsa, bu esnaf da basit usulde vergilendiriliyor.

Ayrıca büyükşehirdeki bu esnaflardan kirada duranların yıllık kira bedeli 11 bin lirayı, diğer illerde ise 7 bin lirayı aşmamalı. Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor.

Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyor.



