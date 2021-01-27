Ekonomi Esnafa hibe ve kira desteğinde yeni fırsat

Esnafa hibe ve kira desteğinde yeni fırsat

Ekonomi

Esnafa hibe ve kira desteğinde yeni fırsat

Corona virüs nedeniyle zor günler yaşayan esnaf için destek başvurularında son gün 31 Mart 2021 oldu.

27 Ocak 2021, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
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Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve 750 liraya kadar kira desteği olmak üzere toplamda 5 milyar liralık ödeme yapılacağı açıklanmıştı. 2 milyondan fazla esnafın yararlanacağı hibe ve kira yardımı için başvurular, 11 Ocak’ta sona ermişti ve 20 Ocak’ta da ödemeler başlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun talep üzerine kaçıranlara 31 Mart 2021 saat 23.59’a kadar yeniden başvuru imkanı sağladıklarını söyledi. Başvurular, e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılıyor.

2 bin 250 lira alabilecekler

Aylık 1.000 liradan 3 ayda toplam 3 bin lira hibe desteği alan bir esnaf, işyeri kiraysa, büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplam 2 bin 250 lira alabilecek. Yani 3 ayda iki desteğin toplamı 5 bin 250 lirayı bulacak. Eğer esnafın kiradaki işyeri, diğer şehirlerdeyse aylık 500 lira olmak üzere 3 ayda 1.500 lira kira desteği alacak. Bu durumdaki esnafın hibe ve kira desteği toplamı da 4 bin 500 lira olacak.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Ödemeler ocak, şubat ve martta olmak üzere üç eşit tutarda yapılacak. Desteklerin ödeneceği tarihlere ilişkin duyurulara ‘ticaret.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek. Hibe desteğinden; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kuaförler, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi küçük esnaf faydalanacak. Kira yardımını da ‘basit usüle tabi’ bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.


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