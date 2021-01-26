Ekonomi Esnafa kira desteği için ikinci şans! Başvurular yeniden başlıyor

Esnafa kira desteği için ikinci şans! Başvurular yeniden başlıyor

Ekonomi

Esnafa kira desteği için ikinci şans! Başvurular yeniden başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı desteği için başvuru yapamayan esnafın bugünden itibaren yeniden başvuru yapabileceğini söyledi.

26 Ocak 2021, Salı 12:01 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, bakanlığa ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

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Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadesini kullandı.

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