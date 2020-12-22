Esnafa ödeme için geri sayım! 3 ayda 5 milyar lira

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı; nakdi hibe ve kira desteğini içeren toplam 5 milyar liralık paket, esnafın yüzünü güldürmüştü. Bu açıklamanın ardından başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Genelgeden sonra başlıyor

Kısa süre içinde Resmi Gazete’de uygulamanın nasıl olacağına ilişkin genelge yayımlanacak ve ardından başvurular alınmaya başlayacak. Başvuruların ardından ödemelerin ocak ayında yapılması bekleniyor. Birçok esnafın ‘ben de yararlanacak mıyım?’, ‘başvuru ne zaman?’ diye sorduğu desteklerin ayrıntılarını araştırdık. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Hem kira hem hibe

Hangi destekler verilecek?

Büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği sağlanacak. Ayrıca küçük esnafa ayda 1.000 lira karşılıksız nakdi destek ödenecek.

Kimler yararlanacak?

Basit usüle tabi 806 bin 871 esnaf ile kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnaf (toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi), 1.000 liralık destekten yararlanacak. Hibe desteklerden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Kira yardımını da ‘basit usüle tabi’ bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.

Kimler 'basit usulde vergi mükellefi'?

Basit usulde vergiye tabi esnaf için farklı kriterler var. Bunlardan biri yıllık hasılat. Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 70 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor. Alım-satımı ve üretim işi yapan esnaf da bir yıl içinde 140 bin liraya kadar ürün alıp 220 bin liraya kadar hasılat yapıyorsa, bu esnaf da basit usulde vergilendiriliyor. Ayrıca büyükşehirdeki bu esnaflardan kirada duranların yıllık kira bedeli 11 bin lirayı, diğer illerde ise 7 bin lirayı aşmamalı. Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor. Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyorlar.

Karşılıksız verilecek

Destekler ne kadar sürecek?

İlk etapta destekler 3 ay sürecek.

Toplam ödeme ne kadar?

Ayda 1 milyar 240 milyon lira, toplamda 3 milyar 718 milyon lira nakdi hibe desteği ödenecek. Kira desteği de ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon lira olacak.

Geri ödeme var mı?

Destekler karşılıksız ve hibe şeklinde sunulacağından geri ödeme söz konusu değil.

İnternetten müracaat

Başvurular nasıl olacak?

Bunun detayları yayımlanacak genelgeyle belirlenecek. Ancak daha önceki nakdi destek ödemeleri PTT üzerinden yapılmıştı. 1.000 liralık nakdi desteğin yine bu kanal üzerinden yapılması yüksek olasılık. Kira desteği için de PTT veya kamu bankalarına başvuru söz konusu olabilir. Burada da basit usule tabi olunduğuna dair belge ile kira sözleşmesi gibi evrakların istenmesi muhtemel. Kısıtlamalar nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBIS) üzerinden (e-Devlet şifresi girerek) veya desteği dağıtacak ilgili kurumların internet sitelerinden başvuru yapılabileceği ifade ediliyor.

Başka hangi imkanlar var?

Gayrimenkul kiralarında yüzde 10’luk (yüzde 20’ydi) stopaj uygulaması 1 Haziran’a uzatıldı.

İşyeri kiralamada yüzde 8’e indirilen (yüzde 18’di) KDV oranı 1 Haziran’a kadar sürecek.

Konaklama, yolcu taşıma, yeme-içme gibi sektörlerdeki KDV indirimi de 1 Haziran’a uzatıldı.

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesislerinden 1 yıl kira, ecrimisil gibi ödemeler alınmayacak. Bu ertelemenin sektöre katkısı 925 milyon lira olacak.

Belediyelere de aldıkları kira ve ecrimisillerden indirim yapma ya da erteleme olanağı tanınacak.



