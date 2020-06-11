Esnafa 'özel' işe dönüş kredisi

Koronavirüse karşı alınan tedbirler sayesinde vaka sayısının azalması üzerine 11 Mayıs’ta normalleşme sürecinin ilk aşaması başlamıştı. Alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla bazı fabrikalar açılmıştı. İkinci aşamaya geçilen 1 Haziran’dan itibaren de ulaştırmadan turizme kadar birçok sektörde sınırlamalar kalkmış, restoran, kafe, pastane ve çay bahçesi gibi işletmeler, plaj, milli park, bahçe, müze ve ören yerleri ile yol üzeri dinlenme tesisleri de yeniden açılmıştı.

Kepenkler kalktı

Kademeli ve kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, sadece haziranın ilk haftasında İstanbul’da 50 bin esnaf yeniden işbaşı yaptı. Koronavirüs vakasının Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart’tan itibaren uzun süredir faaliyetlerine son veren firmaların, yeniden kepenklerini açmaları üzerine özel bankalar da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), esnaf ve çiftçiye yönelik uygun faiz oranları ve vadeleri kapsayan ‘işe dönüş’ kredileri açıklamaya başladı.

6 ay ödemesiz

QNB Finansbank, nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ’lere 6 aya kadar ödemesiz, 36 vadeli, aylık yüzde 0.75’ten başlayan faiz oranlarıyla işe dönüş kredisi sunuyor. Paket kapsamında tarım sektöründeki firmalar ve çiftçiler için de hasat dönemine uygun kredi bulunuyor. Bankanın şubesinden başvurulabiliyor.

Yeme-içme sektörü

Şekerbank, yeme-içme sektöründeki kafe, restoran, lokanta ve hazır yemek firmalarının normalleşme süreci ile birlikte işe dönüş hazırlıklarındaki nakit ihtiyaçları için bir kampanya başlattı. Banka, bu kapsamda yüzde 0.79’dan başlayan faizlerle, 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği ve 3 ayda bir ödeme imkanıyla finansman sağlayacak. Talep edilmesi halinde 1 yıl sonra da taksit ilave erteleme yapılabilecek.

İşyeri ve taşıt

ING, KOBİ ipotek teminatlı işyeri kredisi ve taşıt kredisi kampanyaları kapsamında, işyeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0.85’ten başlayan faiz oranlarıyla 18-48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi veriliyor. ING KOBİ müşterileri, bu paketten ING Türkiye şubelerine başvurarak yararlanabiliyor.

El birliğiyle devam

İş Bankası, KOBİ’lere yönelik ‘El Birliği İle Devam Destek Paket’i hazırladı. Paket kapsamında; müşterilerinin ihtiyaç duyacakları finansman için ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranları ile maaş ve kira destek kredisi imkanı var. İhracatçıya, esnafa, çiftçiye, ulaşım sektörü ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanan paketle, 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay vadeye kadar ‘dijital dönüşüm kredisi’ de sunuluyor.

Çiftçiye hasatta ödeme

DenizBank, talep eden ticari müşterisine 30 Haziran’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 90 gün öteleme imkanı sağlıyor. Çiftçilere yönelik de aylık ödemeli kredilerinin ötelenmesi ve ‘Üretici Kart’ ile yapacakları tarımsal girdi alışverişlerinde, faizsiz dönem avantajı ile hasatta ödeme imkanı sağlayan yeni kampanya sunuyor.

Firmalardan iş ortaklarına destek

Koronavirüs sürecinin etkilerini hafifletmek için özel bankaların işletmelere yönelik kredi kampanyalarının yanında, şirketlerin birbirlerine destekleri de dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları şöyle:

Metro Türkiye, iş ortakları olan otel, restoran ve kafelerin mutfağa dönüş sürecinde destekçisi oluyor. Şirket, anlaşmalı bankalarla beraber müşterilerine haziran boyunca 3 aya kadar ödeme erteleme veya 9 aya kadar taksitli alışveriş imkanı sunuyor.

n11.com, 180 bini aşkın kayıtlı iş ortağının nakit akışını desteklemek için 7 gün olan ödeme vadesini 11 Nisan-11 Haziran döneminde 3 güne indirdiğini duyurmuştu. Şirket, şimdi bu süreyi KOBİ’ye destek olmak için yaz sonuna kadar uzattı.

İstanbul’daki Carousel AVM, iş ortaklarından mart ayı kira bedelinin yüzde 50’sini, nisan ve mayıs ayı kiralarının ise tamamını almamıştı. Carousel, şimdi de kira bedelinde haziranda yüzde 60, temmuzda yüzde 50, ağustosta yüzde 40 ve eylülde de yüzde 30 indirim uygulayacağını açıkladı.







