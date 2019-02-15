Vatandaşın elini rahatlatmak için kredi kartı borçlarının yapılandırılması uygulaması Ziraat Bankası ile başlamıştı. Buna göre; ödeme zorluğu yaşayanlar, Ziraat’ten yüzde 1.10 faizle kredi çekerek kart borcunu kapatabiliyor. Ziraat Bankası şimdi de esnafın maliyetlerini düşürecek ilk hamleyi başlatan banka oldu.

3.2 MİLYON İŞYERİ

Ziraat’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; kredi kartı komisyon oranlarında yüzde 0.85’e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapılacak. Böylece yeni uygulamayla küçük esnaftan büyük ölçekli işletmelere kadar 3.2 milyon işyerinin temel maliyetlerinden biri olan üye işyeri ve POS (kartla ödeme yapma cihazı) komisyonlarında önemli bir düşüş sağlanacak.

BUGÜN İTİBARIYLA

Komisyon indirimiyle esnaf, kredi kartında yüzde 50’ye, banka kartlarında ise yüzde 75’e kadar maliyet avantajı elde edecek. Söz konusu uygulama tüm sektörler için geçerli olacak ve 15 şubat (bugün) itibarıyla başlanacak. Mevcut durumda bankaların çoğu kredi kartlarında işlem başına yüzde 2’lerin üzerinde komisyon alıyor. Anlaşmalı olmayan banka kartlarında komisyonlar daha da yükseliyor. Bu komisyon da genelde tüketiciye zam olarak yansıtılıyor.

Uygulamanın, ticari hayatta önemli bir yere sahip olan başta esnaf, KOBİ olmak üzere tüm üye iş yerlerine maliyet avantajı sağlanmasının yanı sıra tüketicilere de fiyat indirimi olarak yansıyacağı düşünülüyor. Yeni komisyon oranlarının ayrıca, banka kartını sadece ATM’den nakit çekimde kullanılan bir kart olmaktan çıkararak alışverişte de kullanılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.