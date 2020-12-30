Esnafa rekor faiz desteği

Bu faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden kredilere de uygulanacak. Uygulama, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Demirbaş alımları

Karara göre; ayrıca esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Bu desteklerden son 1 yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

Gençlere ayrıcalık

Tüm bu desteklerle bereber Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara da 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Söz konusu imkandan bakiyesi 2021’e devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Öte yandan, bu maddeler dışında 2021’de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden kredilere yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak.



