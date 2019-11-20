Esnafa ve küçük işletmeye düşük faizli kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekim ayında girişimcilere yönelik yeni bir destek paketi açıklamıştı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilere, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatmıştı.

10 puanı devletten

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkıyordu. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlanıyordu. Alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini ise KOSGEB karşılıyordu. Bakanlık, şimdi bununla ilgili yeni bir adım daha attı.

15 bin TL’lik avantaj

Esnafın ve KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB’in bankalarla yaptığı protokolde yeni bir faiz desteği sağlandı. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı’nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek, 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Böylece örneğin 500 bin TL kredi kullananlar, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecek.

Kredi garanti fonu

Faiz oranları çekilen miktara ve vadeye göre değişiyor. Örneğin bir işletme 50 bin lira krediyi 13.75 faiz oranıyla kullanırken, şimdi 175 baz puanlık (1.75 puan) indirimle, aynı miktardaki krediyi yüzde 12 faiz oranı ile kullanabilecek. Burada faiz oranının 10 puanını KOSGEB karşılıyacak.

Bu durumda sadece yüzde 2 faiz oranı ve ana parayı esnaf ve işletme ödeyecek. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Düşük faizli krediden faydalanmak için anlaşmalı 10 bankaya başvurmak gerekiyor.

Neleri kapsıyor?

❱❱İşletmeler, 10 bankadan kredi kullanacak. Bu kredinin yıllık faiz veya kâr payı tutarlarının önemli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak.

❱❱Program kapsamında KOBİ’ler ‘işletme kredisi’ veya ‘makine teçhizat kredisi’ kullanacak. Bu krediler sürekli açık olacak.

❱❱KOBİ’ler istedikleri zaman, limitleri dâhilinde bu destekten yararlanabilecek.

❱❱Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek.

❱❱Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kâr payı ödemesi yapacak. 18 aylık planlamada, faiz veya kâr payı oranı ise 4’e çıkacak.

Anlaşmalı bankalar