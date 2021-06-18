Türkiye Esnafı tehdit ederek 200 bin lira gasp ettiler!

Esnafı tehdit ederek 200 bin lira gasp ettiler!

Türkiye

Esnafı tehdit ederek 200 bin lira gasp ettiler!

İstanbul Arnavutköy'de esnafı silahla tehdit ederek 200 bin lira gasp eden 5 şüpheli yakalandı.

18 Haziran 2021, Cuma 09:08 Son Güncelleme:
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Arnavutköy'de Ü.A., isimli esnaf 10 Haziran Perşembe günü polise giderek, işyerinde çalışan D.B. isimli kadının eşi S.N. ve akrabası olan M.Ö. ile iş yerine gelerek kendisinden tehditle 50 bin lira aldıklarını söyledi.

Ü.A., daha sonra da şüphelilerin kendisine Sarıyer'de ormanlık alana götürerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalattığını ve bu senet karşılığında notere giderek aracını S.D. isimli şüpheliye devrettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti. 6 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyon da 2'si kadın toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden, D.B., S.A., ve S.D., serbest bırakılırken, M.Ö., ve S.N., tutuklandı.

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)

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