'Esnafı tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz'

Şirketin e-ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Çetin, "Trendyol, 2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirirken yabancı ülkelerdeki müşterilerin platformdan satın aldıkları ürünlerden oluşan ticaretin toplam hacmi 115 milyon dolara, toplam ihracat hacmi ise 265 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz 5 yıl içinde e-ihracatın payını yüzde 25'e çıkarmak. Esnafımızı ve KOBİ'lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hale getirmek." dedi.

Çetin, son yatırım turuyla sağlanan yeni global hissedarlık yapısının Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik yatırım ve büyüme hedefleri bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Yurt dışındaki yatırımları tamamen Trendyol markası adıyla yürüteceklerini vurgulayan Çetin, stratejik ortakları olan Ali Baba'nın da bu stratejiyi desteklediğini bildirdi. Halka arz planları bulunduğunu da aktaran Çetin, onun için e-ihracatı çok büyük hedef olarak koyduklarını belirtti.