Esnafın POS yükü azaldı

Daha önce bu oranı bankalar serbestçe belirleyebiliyor, ve komisyonlar yüzde 3-4’lere kadar çıkabiliyordu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazlarından alınan komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Yeni düzenlemeyle esnafın pos yükü azalacak” dedi.

Milyarca lirayı buluyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de şu konulara dikkat çekti: “İşletmeler satışları karşılığında elde ettikleri işlem tutarını bankalara kırdırarak ertesi gün hesabına yansıtılmasını sağlıyordu.

Mevduat faizinin yüzde 13’lerde olduğu noktada, yüzde 25, hatta yüzde 30’lara varan bir maliyetle kırdırarak tutarı hesabına yansıtıyordu. Komisyon ödememek için ise 15, 30 ya da 45 gün beklemek durumunda kalıyordu.

Düzenlemeyle bunun önüne geçilirken, bu tutarın işletmenin kasasında kalması sağlandı. İşletme bunu sermaye olarak kullanacak ya da yeni yatırımlar yapacak. Rakamlar küçük gibi görünse de toplam tutar olarak baktığımızda milyarlarca lirayı buluyor.”