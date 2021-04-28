Palandöken’in sunduğu listede şu başlıklar bulunuyor:

BORÇLAR FAİZSİZ ERTELENSİN

Esnaf ve sanatkarlarımız gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olsun.

Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji girdileri geçici olarak devletimizce finanse edilsin.

Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilsin.

Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primleri devletimiz tarafından karşılansın.

Esnaf ve sanatkarlarımızın borçları süresiz ve faizsiz olarak ötelensin.

Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz olarak ertelensin.

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YAPILANDIRMASI BOZULANA BAŞKA HAK SAĞLANSIN

Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir yapılandırma hakkı acilen sağlansın.

Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapılsın.

Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülsün.

Esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara korona aşısında öncelik tanınsın.

Kısa Çalışma Ödeneği’nin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkan verilsin.

Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkarlarımıza nakdi destek sağlansın.

KİRA VE GELİR KAYBI OLANLARA YAPILAN ÖDEME SÜRÜYOR

Öte yandan pandemi nedeniyle devletin işletmelere yaşadığı mali kayıpların telafisi için sağladığı gelir kaybı, ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri, 29 Nisan Perşembe akşamından (yarın) itibaren başlayacak ‘tam kapanma’ döneminde de sürecek.

Devam eden destekler şöyle: