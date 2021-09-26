Esnaftan gıda fiyatları için 'gizli zam' çıkışı! 'Standart getirilmeli'

TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken, dolaba giren ürünün eksik olduğunu belirterek, "Sosyal medyada sık sık vatandaşlar tarafından paylaşılan ve bizlere de iletilen gıda ürünlerinde gramajın düşürülerek aynı fiyattan satışa devam edildiği görüntüler var.

Daha önce de bu konuyla ilgili uyarılarımızı yapmış, esnafın hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını belirtmiş, vatandaşlara dikkatli alışveriş yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ve denetim ekipleri de çalışmaları hızlandırmış, cezaları artırmıştı. Fakat halen enflasyonu da olumsuz yönde etkileyen bu gramaj oyunları devam ediyor.

Zeytin, peynir, yağ, kuruyemiş, çay ve benzeri onlarca farklı üründe bu durum yaşanıyor. Örneğin 250 gram tereyağının gramajı 225'e düşüyor, 180 gram paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gram olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Bunun için yapılması gereken ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli ve herkes istediği gibi gramajlarda oynamamalı" dedi.

'VATANDAŞ DENETİMİNİ YAPMALI'

Alışverişlerde bu tarz gizli zam oyunlarına karşı vatandaşın önce kendisinin kontrol etmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkanında satılan ürünler, bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenlemeyle gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonrası New York’taki Türkevi’nde fahiş fiyatlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan," Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat konusuyla ilgili Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"TİCARET BAKANLIĞIMIZ GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYOR"

Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır.

"ZİNDİR MARKETLER TÜM ÜRÜNLERİ TOPLUYOR"

Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır.

81 İLDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığınca, bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapılmıştı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Üsküdar'da gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vermişti.

Ticaret Bakanlığının 81 ilde haksız fiyat artışına yönelik denetim süreci yürüttüğüne işaret eden Şahin, şunları söylemişti: "Bugün burada Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Konusunda Kanun kapsamında ürünlerin fiyatlarında yukarı yönlü bir artış var mı, fahiş bir artış var mı ve bu artış kimden kaynaklanıyor, bunu tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız 81 il ve ilçelerde denetimleri sürdürüyor, denetimler devam edecek. Bugün biz de vatandaşın en çok tercih ettiği, özellikle temel gıda ürünlerinin denetimini gerçekleştirdik. Bu ürünlerin fiyatlarını denetledik.

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fark olup olmadığını, etiketteki bilgilerin doğru olup olmadığını, diğer yandan indirimli fiyatlara ilişkin indirimlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin denetim yürüttük. Asıl önemli olan ise bu ürünlerde bir fahiş fiyat var mı yok mu, onu tespit edebilmek amacıyla, burada denetlediğimiz ürünlerin geriye dönük olarak alış ve satış fiyatlarını hem de bu ürünler nereden tedarik edilmişse, tedarikçilerin bilgilerini firmadan talep ettik."

Şahin, bu bilgiler geldikten sonra Bakanlık merkezinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun haksız fiyat artışı olması durumunda 10 bin 900 TL'den 109 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayacağını söyledi.

Sorun kimden kaynaklandıysa cezanın ona uygulanacağının bilgisini veren Şahin, bunun da tespitinin yapılacağını dile getirdi.

EKMEK FİYATLARI

Yapılan denetimler esnasında bir zincir marketin şubesinde ekmeğin fiyatına ilişkin bir sorun tespit edilmişti. Soruna ilişkin bilgi veren Şahin, "İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilogramı 9 TL olması gerekirken, burada birim fiyatı 9,60 TL yazıyor. Bunu tutanak tutarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza ileteceğiz. Eğer burada Kurul haksız fiyat artışı olduğuna kanaat getirirse, gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. 10 bin 900 TL ile 109 bin TL arasında değişen bir ceza var, bunu Kurulumuz takdir edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık tarafından yürütülen denetimler tüm Türkiye'de sürecek.























