Esnaftan yapılandırma taksidine erteleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen esnafın ertelenen kamu borçlarının ilk taksit ödemesinin bu ay sonunda yapılacağını belirterek, “Yapılandırma borç ödemelerinin, en az 6 ay daha ertelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Aksi halde esnafın yapılandırmasının bozulacağını ve bu borçların hiç ödenemez bir hale dönüşeceğini belirten Palandöken, “Kanundan yararlanabilmek için ilk 2 taksitin zamanında ve tam olarak yatırılması gerekiyor. İşyeri kapalı olan esnaf, bu borcu nasıl ödeyecek?” dedi.

Palandöken, kanunda değişiklik yapılırsa buna matrah artırımının eklenmesini de önerdi.



