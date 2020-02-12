Esnemek insanlardan köpeklere bulaşabiliyor

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan bir makale, esnemenin insanlarda bulaşıcı olduğu gibi köpeklerde de bulaşıcı olduğunu söylüyor. Araştırma boyunca 257 köpeği kapsayan altı çalışma yapıldı. Deneyler, köpeklerin kendileriyle etkileşime giren insanları ve onları görmezden gelen insanları kapsıyordu. Esnemenin insanlarda ve şempanzelerde bulaşıcı olduğu biliniyordu. Çalışmanın yazarı Patrick Neilands, yapılan bu araştırmanın, köpeklerde de esnemenin bulaşıcı olduğuna dair ilk sağlam kanıt olduğunu söyledi. Neilands, bulaşıcı esnemenin 'evrimsel bir davranış' olduğunu öne sürüyor.

Araştırma boyunca ekip, köpekleri esnerken yakalamaya ve esnediği sırada karşısında kimin esnediğine, o kişiye karşı potansiyel duygulardan etkilenip etkilenmediğine cevap aradı. Araştırmacılar empatiyi 'başkasının durumuna duygusal ve zihinsel duyarlılık' olarak tanımlıyor.

Dişilerde empati daha yüksek

Mevcut çalışmalarda, daha düşük empati düzeyine sahip kişilerin esnemeyi yakalama olasılığının düşük olduğunu, dişilerde ise yavrularına doğrudan bakmakla ilişkileri olmaları nedeniyle esnemenin daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. Ancak köpeklerdeki esnemenin bulaşıcılık düzeyinin dişi ve erkek olmalarıyla nasıl bir bağlantısı olduğuna dair henüz net bir kanıt yok.

Araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın esneme-empati hipotezine karşı güçlü bir kanıt olduğunu söylüyor.





İnsan ve köpek sosyal bilişi arasındaki bu benzerlik birçok araştırmacı için büyüleyici ve bazıları köpeklerin insanlarla iletişim kurmalarını ve insanlarla yakın yaşamalarını sağlayacak bilişsel adaptasyonlara sahip olduklarını iddia ediyor.



