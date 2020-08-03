Futbol Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' talebi

Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' talebi

Futbol

Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' talebi

La Liga'da küme düşen ekiplerden Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 21:42 Son Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.

Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır." denildi.

La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, Leganes ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü.

AA


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